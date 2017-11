Megvan, hogy ki helyettesíti Czippán Anettet

A FEM3 Café a Facebook-oldalán jelentette be, hogy mától új műsorvezető érkezik hozzájuk.

Szentpéteri Eszter az elkövetkezendő időszakban Czippán Anettet helyettesíti majd, aki pénteken ment szülési szabadságra.

Szentpéteri szeptemberben kezdett a TV2 csoportnál. A közmédia egyperces híradóinak képernyőse, a fitneszmodellként is ismert műsorvezetője a TV2 Tények című műsor állandó élő bejelentkezésének arca lett, s most egy új műsorban is bemutatkozhat.

Törvénytelenül keresett húszmilliót a TV2 Tények új képernyőse Nem mondja el a TV2, hogy tudott-e az új képernyőse, Szentpéteri Eszter múltjáról, vagyis arról, hogy piramisjáték szervezéséért néhány éve bírósági megrovást kapott.

Hétfőtől új kolléganőt köszöntünk a FEM3 Caféban. SZENTPÉTERI ESZTERREL bővül a műsorvezetői csapatunk. Fogadjátok őt… Közzétette: FEM3 Café – 2017. november 5.

(Kiemelt kép: TV2)