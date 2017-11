Kóbor János egyáltalán nem bánja, hogy 64 évesen lett újra apa

Az Omega énekesének fia már 41 éves, kisebbik gyermeke viszont csak 10. Emiatt persze sok támadás érte Kóbor Jánost, ő viszont egyáltalán nem bánja, hogy 74 évesen kisiskolás gyereke van.

Fel nem merült bennem, hogy hány éves vagyok. Rengeteg kritikát kaptam, hogy ez felelőtlenség és hogy nem fogom sokáig kísérni az élete folyamán, tehát neki is rossz lesz. De a statisztika alapján én már nem élek, ugyanakkor van ellenpélda is, akik 90 fölött is jó formában vannak