Sztárban sztár: Megvannak a döntősök

Vasárnap este lezajlott a Sztárban sztár idei elődöntője. A négy zsűritag utoljára szavazhatott, most viszont kétszer, hiszen az öt énekes kétszer is színpadra állt.

Az első kör kicsit lagymatagul indult és senki nem tudott igazán átütő lenni, pedig hallhattunk Kis Grófot és Zámbó Jimmyt is, de a második forduló aztán meghozta a sikert. Pápai Joci, Horváth Tamás és Janicsák Veca is maximális 40 pontot kapott, de Király Viktor és Berkes Olivér is csak 1-2 pontot veszített.



A szavazás harmadik fordulójában a nézőknek ezúttal arról kellett dönteniük, hogy ki az a négy versenyző, akiket a jövőheti döntőben látni szeretnének.

Az összesített eredmények alapján Berkes Olivér végzett az utolsó helyen, így neki egy hajszállal a döntő előtt kellett búcsúznia a Sztárban sztártól.