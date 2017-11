Így búcsúzott a nézőktől Czippán Anett

Czippán Anettet ma láthatták utoljára a nézők a képernyőn. A TV2 és a FEM3 műsorvezetője szülési szabadságra megy, kollégái élő adásban búcsúztatták el, amin el is pityeredett.

Czippán ezután a Facebook-oldalán búcsúzott a nézőktől és a munkatársaitól:

Kedves nézők, kollégák, drága szerkesztők! Nagyon szépen köszönöm ezt a gyönyörű napot! Nagyon boldoggá tett ez a sok üzenet, hogy gondoltatok rám, hogy velem voltatok! Köszönöm a kollégáknak, hogy bejöttek hozzám a stúdióba! Nagyon kedvesek vagytok! Erőt ad a sok nézői jókívánság is! Jó érezni a szeretetet! Hamarosan újra találkozunk! Köszönök mindent! Ezer puszi nektek!

A műsorvezető május végén, élő adásban jelentette be, hogy második gyermekét várja. Egy hónappal később az is kiderült, hogy Czippán Anett ismét kisfiúval terhes, annak ellenére, hogy meggyőződése volt, hogy ezúttal lánya születik majd. A tévés decemberre várja babáját, akinek nemrég a nevét is elárulta.

(Kiemelt kép: FEM3/Sajtószoba)