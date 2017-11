Rihanna évek óta, titokban készülhetett erre a 3 percre

Egy napja tartja izgalomban az internetet Rihanna és az N.E.R.D. (Pharrell Williams régi bandája) közös projektje, ami sok szempontból érdekes. Leginkább egy rejtélyes, majdnem három évvel ezelőtt elejtett mondat miatt.

A november elsején debütált Lemon című dal megjelenése óta több mint másfélmillió kattintást ért el, és nem csak azért, mert tényleg egy nagyon menő számról van szó — több szempontból is izgalmas.

A legérdekesebb azonban mégis az, hogy erre a három percre Rihanna már majdnem három éve készülhetett, ugyanis a BuzzFeed kiszúrta, hogy az énekesnő 2015 januárjában a következő szöveggel posztolt egy fotót Instagramra:

tell da paparazzi get the lens right,