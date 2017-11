Mi értelme egy siket szépségversenynek?

Október 20-a és 30-a között rendezték Párizsban a Miss & Mister Deaf Stars elnevezésű világeseményt. A helyszínen járt Mázló Tímea, a Magyarország Siketek Szépe verseny szervezője, akit alaposan kifaggattunk.

Tímea, aki a missek és misterek irányításában vett részt, elmondta, hogy idén 45 ország képviselői versenyeztek, legalább ötszáz fős nézőközönség előtt.

Azt is rögtön hozzátette, hogy valójában három nemzetközi szépségverseny létezik:

Párizsban a férfiak versenyét a Spanyolországot képviselő Omar Lorennzo Garcia nyerte, a második helyen egy osztrák, a harmadikon bolgár fiú végzett. Az idei Miss Deaf Star egy salvadori hölgy, Heissel Castaneda lett, a két udvarhölgy pedig egy ukrán és egy Dnyeszter Menti Köztársaságból érkezett lány.

Tímeát meglepte az eredmény, szerinte voltak a nyerteseknél szebb lányok és fiúk is a csapatban.

A magyarok egyébként végül nem kerültek az első hatba, de Mázló Tímea elmondása szerint nincs ok szégyenkezésre: a mieink felkészülten érkeztek és jól szerepeltek. Varga Mónika és Feszt Richárd István képviselte hazánkat Párizsban, ők voltak a márciusi Magyarország Siketek Szépe verseny 2. helyezettjei (az 1. helyezettek utaztak Prágába a másik világversenyre).

Apropó, párizsi győztesek: Tímea elmesélte, hogy a szépség mellett több mindent figyelembe vesznek a zsűritagok – a koreográfia is számít, valamint a mozgás és a kisugárzás is pontokat érnek.

Tímeáék 2011 óta szerveznek szépségversenyeket Magyarországon. A résztvevők száma változó, ahogy a közönségé is: a hallássérült közösség kicsi ahhoz Magyarországon, hogy minden évben sokan jelentkezzenek. A díj maga a világversenyen való részvétel lehetősége.

Itthon is van

Minket a versenykiírás alapján leginkább a Miss/Mister Fotogén és a Miss/Mister Szimpátia kategória érdekelt, ezekről Tímea elmesélte, hogy a Photogenic díjat a rendezvény hivatalos fotósa ítéli oda annak a szépségnek, aki a képek alapján a legfotogénebbnek bizonyul. A szervezők a versenyt megelőző tíz napban együtt készülnek a versenyzőkkel, ez alapján döntik el, hogy melyik miss és melyik mister a legszimpatikusabb tagja a csapatnak, ők kapják a Szimpátia díjat.

Tímea egyébként a siket közösség aktív tagjának tartja magát. A jelnyelv nagyon fontos számára és szeretné, ha minél többen ismernék, tanulnák, elismernék.

Jó lenne, ha minden halló tudná, hogy a siketek is teljes értékű tagjai a társadalomnak, pozitív hozzáállást mutatnának, és nem félnének a velünk való munkától, kommunikációtól

– mondja, majd hozzáteszi: Magyarország első végzett siket színésznőjeként úttörőnek érzi magát, ahogy sok más dologban is. Szeretné, ha a sorstársaimnak bátorságot adna az élete, az elért eredményei.

Tímea elmondása szerint ezek az események leginkább arról szólnak, hogy a siketek szeretnék megmutatni, hogy ők is szépek és ugyanolyan esélyekkel indulnak a szépségversenyen, mint a hallók. Ekkor felmerült bennünk a – talán buta – kérdés, hogy akkor miért nem a „hagyományos” szépségversenyen vesznek részt, mi indokolja, hogy külön eseményen induljanak a siket emberek? Megtudtuk, ez inkább a korábbi világ hagyománya.

A kommunikáció miatt a siketeket sok mindenből kizárták, ezért elkezdtek külön programot szervezni maguknak. Ez mára pedig hagyománnyá vált a siket közösségben.

Vajon milyen perspektívákat kínál egy ilyen verseny a díjazottaknak, helyezetteknek? Tímeától megtudtuk, hogy a díjazottak az elismerésen, nyereményeken túl nem kapnak más lehetőséget. A prágai esemény bevételét pedig visszaforgatják a siket iskola számára. Ezeknek a versenynek van még egy fontos célja: méghozzá a jelnyelv népszerűsítése.

És ha már itt tartunk: az, hogy a jelnyelv hivatalos lett hazánkban, Tímeának is köszönhető: A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 20 éven keresztül lobbizott azért, hogy elismerjék a magyar jelnyelvet Magyarországon; 2009-ben sikerült a Parlamentnél elérni, hogy valóban hivatalossá váljon.

Számos rendezvényen, megmozduláson, projekten keresztül próbáltuk a médiában és a hallók világában a jelnyelvet népszerűsíteni, én magam a SINOSZ-t segítettem ezeken a programokon. A kormány felé folyamatos volt a lobbitevékenység. A parlamentbe két siket képviselő került be, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy sikerüljön hivatalosan is elfogadtatni. Én is érzem a változást, hiszen a törvény megszületése után könnyebb, akadálymentesebb lett az életem. Ennek köszönhetem, hogy egyetemet végezhettem andragógia BA és MA szakon.