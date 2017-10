Aleska nem érti a Halloween lényegét

Sáfrány Emese Aleska rendesen félreértette a Halloweent, vagy talán összekeverte a farsanggal.

Nemrég posztolt egy képet Instagramra, melyen hosszú, kék báli ruhában, hercegnőként pózol. Csakhogy a képen semmi ijesztő nincs, pedig ez lenne a Halloween lényege. Szabadkozott is miatta:

Mivel utoljára gyerekként öltöztem be, és bár tudom a #holloween -t nem feltétlenül így kell értelmezni, én még is úgy döntöttem nem leszek “ijesztő “ (bár ki tudja) … ezért hát ma Hercegnőnek öltöztem be