Som Lajos utolsó évében még háremet és új zenekart akart

A népszerű Piramis és Neoton együttesek basszusgitárosát már nyáron kórházban ápolták, a hírek szerint egy ideje lábra állni sem tudott. Nem sokkal 70. születésnapja után, 2017. október 30-án meghalt.

Meghalt Som Lajos A Piramis együttes alapítója 70 éves korában hunyt el.

Som Lajos Budapesten született 1947-ben. Játszott a Tűzkerék, a Neoton, a Taurus zenekarokban, de igazán ismertté 1974-ben vált, amikor megalapította a Piramis együttest, melynek meghatározó tagja lett. Fiatalon, a hatvanas évek közepén kezdett el zenélni a Record nevű zenekarban, mellyel a A Gyapjúforgalmi Vállalat Révay utcai kultúrtermében próbáltak és adtak koncerteket.

A Record után a Neoton együttes következett, ott ismerte meg leendő feleségét, Karda Beátát, aki a banda énekesnője volt. Ezután jött a Taurus együttes, egy hard rock zenekar, amelyben Radics Bélával, Balázs Fecóval és Brunner Győzővel játszottak együtt.

Az igazi áttörést az jelentette, mikor Köves Miklóssal megalapították a Piramis együttest. Németországban és Svájcban is felléptek különböző katonai klubokban. A Piramis a ’70-es évek legnépszerűbb magyar zenekarává vált, első számú kedvenc a hazai rockrajongók körében.

A Piramis feloszlása után, 1985-ben azonnal átigazolt a Senator nevű együttesbe basszusgitárosnak, itt Takáts Tamással, Szekeres Tamással, Giger Károllyal és Varga Lászlóval zenélt együtt.

A feloszlás óta összesen négyszer állt újra össze a Piramis, az utolsó előttiben, 2006-ban már csak a koncert elején és végén léphetett színpadra Som megromlott egészségi állapota miatt, az utolsó, 2009-es produkcióban pedig már egyáltalán nem szerepelt.

Egyszer bevallotta, hogy a ’70-es években beszervezték ügynöknek, amikor egy koncerten bejátszotta a Himnusz egy részletét az egyik slágerükbe. Utánamentek a szállodájába, és megkérték, hogy legyen besúgó. Mivel más választása nem volt, megkérdezte apját, mit tegyen.

Ő azt mondta: fiam, ezek rádöbbentek arra, hogy ti a nép hangja vagytok, írd alá a papírt, különben nem utazhattok soha többé. Csak arra figyelj, mit mondasz, és mindig a becsületed szerint dönts. A zenekar tagjainak elmondtam, mire kértek, semmit nem titkoltam előlük.

Utoljára nyáron kereste meg a Blikk, amikor kórházba vonult, mert nem tudott lábra állni. Felesége, Erzsi szerint akkor már hetek óta nem hagyta el a lakást, de még mindig nem adta fel, hogy ha elhagyhatja végre a kórházat, visszatér zenei karrierjéhez. Ez júniusban történt.

Nem mertem nekivágni a lépcsőháznak. Azt sem tagadom, a lustaság is szerepet játszott abban, hogy így elhagytam magam. Egy ismerőstől kaptam egy szobabiciklit, de egyszer sem tekertem vele. A bőrdzsekim viszont jól mutat a kormányán.

– viccelődött egészségével Som.

Nagyon hirtelen romolhatott le a zenész állapota, ugyanis januárban még háremet akart tartani, és azt nyilatkozta, hogy sosem titkolta hatalmas szexuális étvágyát. Nem tudni, hogy viccelt, vagy teljesen komolyan gondolta az alábbiakat:

Jelenleg öt jelentkező van, de a számuk még bővülhet. Ők már tudnak egymásról, ám egyelőre nem tudtam megteremteni azokat a feltételeket, ahol együtt élhetnénk. Arra vágyom, hogy legyen egy háremem.

Zenével kapcsolatos tervei is voltak még akkoriban, új albumot készült kiadni, melyhez 9 számot meg is írt. Emellett könyvet írt, tele volt tervekkel, újra akarta építeni karrierjét. Som egyébként az élet sok területén rendelkezett ambíciókkal, egyszer még a választásokon is indulni akart független jelöltként. Lehet, hogy róla (is) szól a “Ha volna két életem” című sláger.

Parlamenti képviselőként sokat tehetnék azokért, akik a mai napig szeretnek, bíznak bennem.

Utoljára még felbukkant a zenei életben, a Bermuda együttes klipjében szerepelt. Talán ezzel akarta leróni tiszteletét a fiatal zenészgeneráció előtt, és átadni nekik a stafétabotot.

Kiemelt kép: MTI/Illyés Tibor