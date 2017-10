Az X-Faktor legutóbbi kiesője úgy érzi, ellent kellett volna állnia Radics Giginek

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az X-Faktor harmadik élő show-ját követően Bereznay Dánielnek és Erdős Violának kellett búcsúznia. Bereznay kapta a legkevesebb szavazatot a nézőktől, így ő végül párbaj nélkül, automatikusan kiesett a versenyből. Az énekes utólag már bánja, hogy nem állt ki jobban magért.

A fiatal énekesjelöltnek – aki amúgy a verseny egésze alatt hangoztatta, hogy inkább csak lírai előadóként szeret színpadra lépni – táncolnia kellett volna szombati produkciója alatt. Az előadást követően egyik mentor sem lett igazán meggyőzve.

Mindig is mondtam, hogy nekem a lírai dalok állnak jól, nem is nagyon tudok más műfajban énekelni. Ezt elmondtam akkor is, amikor bekerültem a döntősök közé, de végül csak rábeszéltek, hogy mutassam be a tánctudásom