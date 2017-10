Sztárban Sztár: Tilla Bartókhoz hasonlította Csocseszt

Ahogy már megszokhattuk, az este a hat még versenyben lévő énekes közös produkciójával kezdődött, amit Tilla bevonulása és a zsűritagok bemutatása követett.

Liptai Claudia szerint Tilla úgy néz ki, mint egy varázsló.

szerint Tilla úgy néz ki, mint egy varázsló. A 90-es évek után Majka újra elkezdett fülbevalót hordani.

újra elkezdett fülbevalót hordani. Megtudhattuk, hogy Stohl Andrástól félnek a versenyzők.

félnek a versenyzők. Papp Szabinak pedig azt tanácsolta az orvos, hogy kicsit fogja vissza a bulizást.

Az estét Janicsák Veca indította el, Nancy Sinatra These Boots Are Made For Walkin’ című számával. Az énekesnő produkciójával szeretett volna mindenkit berántani a dal 60-as évek bulihangulatába. Liptai szerint Janicsák tökéletesen hozta Sinatra karakterét és az énekes most volt a legszexibb a műsor alatt. Majka szintén így gondolta, bár szerinte egy kicsit lehetett volna lendületesebb is az előadás. Sthol és Papp Szabi szerint szintén tökéletes produkciót láthattunk, sőt: Stohl András előtt egy teljes James Bond film lepergett miközben az előadást nézte. A produkciót a zsűritagok 39 pontra értékelték.

Berkes Olivér ezen a héten Pharrel Williams-ként állt a színpadra. Majka ebből az előadásból is hiányolta a tüzet, szerinte volt már ettől jobb is Berkes. Liptai szerint amit tudott kihozott az előadásból az énekes, de neki is volt egy kevés hiányérzete. Papp Szabi számára a produkció tökéletes volt, de az énekrész számára erőtlen volt, amivel azonban Stohl András nem tudott egyetérteni. Az egyetlen dolog ami zavarta, hogy az énekes egyáltalán nem nézett ki Pharrel Williams-ként. Berkes Olivér egyéni produkciójára 37 pontot kapott a zsűritől.

Az eheti mulatós előadó Horváth Tamás lett, aki Csocseszként állt a színpadra.

Tilla szerint Bartók Béla után Csocsesz volt a második dolog, ami felhívta a világ figyelmét Magyarországra.

Majka szerint nagyon jól hozta a dal hangulatát. Liptai viszont úgy gondolja, hogy Csocsesz eggyel jobb Csocsesz, mint Horváth Tamás. Stohl pedig próbált eltekinteni attól, hogy mennyire nem szereti a mulatóst. Horváth Tamás 35 pontot kapott előadására.

Ekanem Bálint Emota ezen a héten a brit világsztár, Tom Jones bőrébe bújt. Liptai Claudia szerint az énekes volt már ügyesebb. Stohlnak tetszett ugyan az előadás, de hangban szerinte egy kicsit hamis volt, amivel viszont Majka nem értett egyet. Papp Szabi inkább Elvist hallotta ki az előadásból, szintén úgy érzi, hogy volt már jobb az előadó. Ekanem Bálintnak végül 36 pontot sikerült megszereznie egyéni produkciójára.

Lenny Kravitz-ként állt a színpadra Király Viktor, akitől azt is megtudhattuk hogy volt már Las Vegas-i barátnője és, hogy az amerikai nők veszélyesek. A zsűri női tagja szerint nagyon szexi előadást láthattunk és szerinte Király Viktor egy világsztár. Papp Szabi szerint tökéletes volt a produkció. Stohl nagyon várta az énekes előadását és végül nem kellett csalódnia, nagyon tetszett neki az előadás. Majka szerint pedig ezzel az előadással kellett volna kezdeni az egész show-t.

A múlt héthez hasonlóan Király Viktornak ezen a héten a maximális, 40 pontot kapott.

Pápai Joci személyesen ismeri a szerb Boban Markovic-ot, akit ezen a héten megszemélyesített. Az énekes még mindig az évad legviccesebb előadója. Táncolni szeretett volna az előadás során, ami végül nem jött össze, a trombitálást nem imitálta jól és még a szöveget sem tudta. Mind a négy zsűri látta ezeket a hibákat, de még így is sikerült 36 pontot kapnia.

A hat egyéni produkciót követően elkezdődtek a duó produkciók.

Berkes Olivér és Ekanem Bálint Emota kezdték a páros feladatot. A két énekes a Wellhello két tagjaként, Fluor Tomiként és Diazként léptek a színpadra. Átalakulásuk jól annyira sikerült, hogy Majka egyből le is fényképezte őket.

Liptai Claudia szerint a két fiú előadása jobb volt, mint az eredeti.

Papp Szabi és Stohl András is tökéletesre értékelte a két énekes produkcióját, akik végül 40 pontot kaptak duójukra.

Whitney Houston és George Michael duettjét Janicsák Veca és Király Viktor előadásában láthattuk. Papp Szabi számára a két énekes nem mindig volt együtt, amivel Majka egyetértett. Szerinte az átalakulás nem volt tökéletes. Liptai Claudia inkább a táncosokat dicsérte a két énekesek helyett. Stohl András szerint öröméneklést láthattunk, a produkciót végül 35 pontra értékelte a zsűri.

Az utolsó duett során Pápai Joci és Horváth Tamás a Grease betétdalának magyar verzióját adták elő, amit eredetileg Zoltán Erikától és Kikitől hallhattunk. Stohl Andrásnak nagyon tetszett a produkció. Majka nem tudja elképzelni egyik énekes nélkül sem elképzelni a műsor folytatását. Papp Szabi szerint maximálisan hozták a karaktereket. Pápai Joci és Horváth Tamás végül maximális, 40 pontot kaptak előadásukra.

Az este legvégén Horváth Tamás és Ekanem Bálint Emota került a kiesés szélére, de végül utóbbinak kellett elbúcsúznia a versenyből.

