Összeházasodott az Egyesült Államok első számú meleg párja

A zöld íjász és a Teen Wolf – Farkasbőrben sorozatok sztárja, Colton Haynes és párja Jeff Leatham még 2017 márciusában jelentették be eljegyzésüket és most úgy néz ki, hogy október 27-én meg is tették esküiket egymásnak.

Az eseményt a pár egyik legjobb barátja, Kriss Jenner vezényelte le Palm Springben, 120 vendég előtt.

Fantasztikus, mikor találsz magadnak valakit, aki megtanítja neked, hogy szeresd magad jobban. A legjobb dolog abban, hogy Jeff a párom, hogy mióta együtt vagyok sokkal jobb a kapcsolatom a barátaimmal, sokkal jobb a kapcsolatom a családommal. Mikor megtanulsz szeretni valakit, az megváltoztathatja az életedet. Gyönyörű életünk van és fantasztikus út vár ránk együtt

– mesélte Haynes.

Az esküvőn több híresség is részt vett, mint például Sofia Vergara és férje Joe Manganiello, Melanie Griffith, Jesse Tyler Ferguson és még sokan mások.

