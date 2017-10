Régi nagy Ő a Facebookon: ráírjak vagy se?

Sokan vannak, akik párás szemmel nézegetik az exeik Facebook-profilját és arról álmodoznak, milyen jó volt minden régen. Olvasónk, Éva - akinek természetesen nem ez a neve - is így tengeti mindennapjait és megírta nekünk történetét az Így jártam blogunkra: évekkel ezelőtt találkozott élete szerelmével, de a férfi nem akarta oltár elé vinni, ezért hirtelen vége lett a kapcsolatnak.

Nem tudom, menjek-e vagy maradjak. Fiatalon teherbe estem a gimis fiúmtól, megtartottuk, igaz, nem házasodtunk össze, de pár évig igyekeztünk együtt családozni. Nem jött össze, elváltak útjaink, szerencsejátékfüggő volt, minden pénzünket elvert. Nem sokkal a szakításunk után találkoztam a nagy Ő-vel. Idősebb nálam 8 évvel, három évig voltunk együtt, viszont egyik napról a másikra leléptem, mert nem akart feleségül venni. Most 31 éves vagyok.

Éva ezekkel a sorokkal kezdte a levelét, amit a 24.hu párkapcsolati blogjára, az Így jártamra írt. Fiatalon teherbe esni olyan felelősség, amit ma már kevesen csinálnak végig, azonban olvasónk nem így tett, a lehető legjobbat akarta a fiának, családban akarta felnevelni, ami számára egyet jelentett a házassággal.

„A fiamnak családot akartam, vele tudtam ezt elképzelni, de nem akart házasságot. Leléptem, a harmadik kapcsolatomat élem, a férjemmel jól kijöttünk egymással eleinte, most már öt éve vagyunk házasok, közös gyerekünk nem született. Vannak gondjaink, sokat veszekszünk, azt érzem, hogy nem tehetem meg azt, amit szeretnék: például nem találkozhatok a barátaimmal a beleegyezése nélkül. Korlátoz szinte mindenben, egyáltalán nem vagyok boldog. Talán ezért is van, hogy pár hónapja rákerestem a nagy Ő-re Facebookon és meg is találtam. Megláttam a képeit, és remegett a gyomrom, azt éreztem, hogy vele boldog lehetnék. Nem merek ráírni, szemét módon koptattam le és tűntem el az életéből. A férjemmel nem akarok együtt lenni, de a fiamnak család kell, az illetővel boldog lehetnék, de félek, mi lenne. Nem tudom, menjek-e vagy maradjak.”

Mit lehet tenni?

Amikor az ember boldogtalan, hajlamos arra, hogy beforduljon és a hajdani szerelmeire gondoljon. Pláne, ha nem a nagy Ő-vel éli az életét, hanem valaki mással és valamiért alkut kötött. Olvasónk, Éva házasságban akart élni, a célért inkább elhagyta a szerelmet, ahol egyébként boldog lehetett volna. A sorok közt olvasható, hogy jelenlegi kapcsolatában egyáltalán nem érzi jól magát, boldogtalan, ugyan megkapta a házasságot, de a szerelem és a harmónia elmaradt. Ilyen élethelyzetben sok nő és férfi hajlamos arra, hogy plátói szerelmet éljen meg valaki iránt, és könnyű újra belezúgni a nagy Ő-be egy Facebook-kép alapján. A mi-lett-volna-ha kérdéseknek nem sok értelmük van, azonban a plátói szerelem elképzelhető, hogy betölti a funkcióját Éva esetében. Erőt adhat neki ahhoz, hogy összeszedje magát és szembenézzen a jelenlegi boldogtalanságával. A menjek vagy maradjak kérdésre nem igazán lehet érdemben válaszolni, lehetséges, hogy a házasság még menthető, párterápia sokat segít abban, hogy eldőljön, elváljunk, vagy maradjunk együtt.

Arról is szót kell ejteni, hogy Éva korlátozva érzi magát a házasságában. Ha a férj megszabja még azt is, hogyan öltözködjön a nő, ha eltiltja a barátaitól, ha folyamatos kontroll alatt tartja, a nő lelkileg egyértelműen sérül.

Csökken az önbizalma, önértékelési problémái lesznek, és egyre inkább befelé fordul. Elképzelhető, hogy ez az élethelyzet eredményezte azt, hogy a nagy Ő-t megkeresse a Facebookon, és plátói szerelmet tápláljon iránta. Nem biztos, hogy ha önértékelésében megerősödik, akkor is ugyanígy fog majd érezni, de természetesen a szerelem nem befolyásolható.

