Két hónap után Fresh Viki is megmutatta a kisfiát

Az énekesnő augusztus végén adott életet első gyermekének, Samunak. A kisfiú nagy súlya (négy és fél kiló) miatt császármetszéssel jött a világra, de minden rendben zajlott a szülésnél.

Fresh Viki azóta is alig hiszi el, hogy anya lett és minden nap gyermekét csodálja. A büszke édesanya számtalan fotót készített már a piciről és náhányat meg is osztott rajongóival, de mindig csak részleteket mutatott belőle. Most azonban, két hónap után úgy döntött, hogy a Story magazinnak, igazi baba-mama fotókon pózolnak.



Kiemelt kép: Fem3