Baukó Évát köldökig kivágott dekoltázzsal fotózták

Baukó Éváról legutóbb akkor írtunk, amikor rendesen kiosztotta Zimány Lindát, most pedig egy hasonlóan fontos eseményről számolhatunk be.

A VV4 egykori játékosát bordó, testre feszülő ruhában fotózták, amiről egy gyengébb minőségű fotót pár napja feltöltött már, de most hálistennek elkészültek a profi képek is. A ruhának egyébként olyan mély volt a dekoltázsa, hogy majdnem a köldöke is kilátszott belőle. Íme rögtön két fotó, ugyanis az Instagram-poszt lapozható, a kommentek pedig elég beszédesek:

Uram isten hogy létezhet ilyen nő ?!

Példa értékű

Hmmm Magyarországon ilyen nők is léteznek?

Kiemelt kép: Instagram/Baukó Éva