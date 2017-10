Letartóztatták Justin Bieber 40 év körüli rajongóját

Nem ez volt az első eset amikor Justin Biebernek, vagy csapatának rendőrt kellett hívnia egy rajongó miatt, aki túl közel akart kerülni a 23 éves énekeshez.

Biebernek már az előző héten is kétszer kellett kihívnia a rendőrséget a 40 év körüli nő miatt, mivel az folyamatosan háza előtt mászkál. Most, a harmadik alkalommal a Beverly Hills-i rendőrség le is tartóztatta a nőt, mivel az folyamatosan birtokháborítást követ el. A rendőrség kiérkezéséig az énekes biztonsági őrei tartották kezükben a dolgokat.

Nem Bieber az egyetlen híresség akiknek meggyűlt a baja a rajongókkal ebben az évben. Betörtek többek között Nicki Minaj, Kendall Jenner és Mirah Carrey lakásába is.

(Kiemelt kép: Dimitrios Kambouris / Getty Images)