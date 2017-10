Vádat emeltek a Rékasi Károlyt elütő autós ellen

A színész egy ideje már játszik színházban, néhány hete pedig a Barátok Közttel is forgat. Visszatéréséig azonban hosszú út vezetett. A 2015 nyarán motorbalesetet szenvedett Rékasi Károly több műtéten is túl van, de végre kezd rendeződni az élete, ami miatt a kedve is jobb.

Rékasi a korábbi nyilatkozatai során többször elmondta, hogy a két éve vele ütköző autós még csak elnézést sem kért tőle, de mindez már egyáltalán nem érdekli. A sofőr ellen most vádat emeltek maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt – közölte péntek este az RTL Híradója.

A riportban azt is elmondták, hogy Rékasi Károly fejsérülést, boka-, medence- és combcsonttörést szenvedett. Hosszú ideig kórházban ápolták, és az egyik lába négy centivel rövidebb lett.

Kiemelt kép: RTL Klub