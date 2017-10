Gálvölgyi János lányát átverték

Gálvölgyi Dorka, a Hatszín Teátrum igazgatója közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy magát rendezőnek kiadó férfi megrövidítette, ráadásul a nevével is visszaélt.

– írta Gálvölgyi János lánya.

A szóban forgó Molnár Szilárdnak nem ez az első ilyen ügye. 2014-ben 40 művészt vert át, akiket nem létező darabok próbáján dolgoztatott és akiknek szintén nem fizetett. Ráadásul visszaélt Keresztes Ilidkó és Pogány Judit nevével is. Emellett Hévízen, programszervezőként sem tudott elszámolni a bevételekkel. Ebben az ügyében már bírósági ítélet is született: csalás, sikkasztás és okirat-hamisítás miatt egy év tíz hónap börtönt kapott, három évre felfüggesztve.

Molnár azonban most állítja, hogy fizetni fog, sőt azt is elmondta, hogy jövőhéten összeül a Hatszín Teátrum vezetőivel, hogy megbeszéljék a problémát.

Nem szeretnék senkinek tartozni. Volt egy előadás, ami nem lett sikeres. A próbák bérleti díját kifizettem, a színészeket, sminkeseket kifizettem. Négy előadásra, alkalmanként 200 ezer forint plusz áfáért béreltem ki a színházat, 367 ezer lett a jegybevétel. Ezt otthagytam, a különbözetet pedig szeretném kifizetni. A jövő hétre van is időpontom, amikor várnak és ennek az ütemezéséről beszélünk majd. Nem is értem ezt az egészet. Most megint le akarnak engem járatni? Legutóbb is előbb voltak a cikkek, utána a rendőrségi ügy, amiből semmi nem lett. Jelenleg külföldön élek. Amíg ezt az ügyet nem zártuk le, nem is kezdenék új munkába. Fizetni fogok. És amúgy is egy senki vagyok, aki imádja a színházat, aki ezt tanulta, akinek ez az élete