A Konyhafőnök VIP: Az egyik versenyző kiesett, aztán mégse

A celebek főzőversenyének első hete véget is ért és kiderült, ki az a négy ismert ember, aki a középdöntőben is bizonyíthat. A szépségkirálynő, Dobó Ági ahogyan korábban, úgy most is elsőként jutott tovább.

Egy iszonyatosan nagy elégedettség, egy boldogságlöket, egy büszkeség tombol bennem. Én betipegtem két tűsarkúban, mindenki azt hitte, hogy jó, majd valamit biztosan csinál. És nem volt baj, hogy mirigy, hogy köröm vagy máj. Mindenből valami jó dolgot sikerült csinálnom. Ez nagyon éltet most, nagyon büszke vagyok rá

– mondta a modell.

Lakatos Márk is befőzte magát a következő fordulóba, annak ellenére is, hogy keményen megnehezítették a dolgát. Mellettük a Survivor túlélője, Bundy Gergő, valamint az egykori X-Faktoros, most rendőrként dolgozó, Csordás Ákos állhatott.

A versenytől a Barátok Közt színésznője, Mérai Kata búcsúzott, valamint a szintén színész Szabó Simonnak is lehúzták a rolót. Legalábbis mindenki ezt hitte. Fördős Zé azonban bedobta a lehetőséget, hogy kaphat egy második esélyt, amivel Szabó élt is.

Kiemelt kép: RTL Klub