Kelemen Anna: Nincs seggtudatom

Kelemen Anna október közepén jelentette be, hogy videó-blogolásba kezd. Azóta már kijött két videója is, most pedig megnézhetjük a harmadikat, amiből nagyon fontos dolgot tudhatunk meg a playmate-ről.

Egészen pontosan azt

hogy nincs seggtudata.

Mivel nem foglalkozott vele soha, így nem tudja, hogy szép-e vagy sem. A videóban visszaigazolást szeretne nyerni arról, hogy feneke szép, ezért fel is hívja a fiút, akivel elvesztette szüzességét — ám ahelyett, hogy dicsérő szavakat kapna közlik vele, hogy középmezőnybe tartozott.

Ezt követően egy profi fotóssal beszélget, aki képeket is készít Kelemenről.

Nekem sokkal erogénebb a fenekem, mint a mellem. Oké, hogy mellesleg mindenki azzal köt össze, de én arra vágyom, hogy eljöjjön az az időszak, amikor igazából inkább a fenékkel teszik ezt

– mesél fotósnak a celeb.

Kelemen Anna meztelenre vetkőzik legújabb videójában Az egykori playmate vloggerként is azt teszi, amihez a legjobban ért.

Majd végül úrinő berkekben méltán népszerű pszichológus segítségét kéri, aki ebben az esetben nem más, mint a

humorista Janklovics Péter.

Janklovics végül megoldja a problémát. Azt tanácsolja a playmate-nek, hogy minden reggel nézzen bele a tükörbe és ismételgesse, hogy szereti a fenekét.

(Kiemelt kép: FEM3)