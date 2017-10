Ivanka Trump punkkorszakáról beszélt

Ivanka Trump október 10-én megjelent Raising Trump című memoárjában mesélt életéről, többek között fiatalkorában átélt lázadó korszakáról.

Donald Trump legidősebb lánya a Punk Fázis címet adta a fejezetnek, amiben arról olvashatunk, hogy miképp is volt valójában punk az elnök lánya.

– olvasható a fejezetben. Sokan azonban úgy gondolják, hogy Ivanka Trumpnak soha, semmi köze nem volt a punkkultúrához és ennek hangot is adtak elég vicces Twitter-bejegyzésekkel.

Don't worry. The phase ends with her dying her hair a lighter shade of blonde. (No, really, that's in this piece.) https://t.co/uLoa8QXykV

— Emily Tamkin (@emilyctamkin) October 17, 2017