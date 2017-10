Király Viktor új kapcsolatáról beszélt

Az énekes legutóbbi ismert párkapcsolata a szőke modell-műsorvezetővel, Nagy Rékával volt. A nem túl hosszú viszony azonban februárban véget ért, mivel Király Viktor nem érezte magát késznek egy komoly kapcsolatra.

A Sztárban sztár versenyzője azonban a napokban megosztott közösségi oldalán egy fotót, melyen két kéz látható. Az egyik az övé, a másikról azonban nem lehet sokat tudni. Az viszont biztos, hogy a kommentelők azonnal elkezdtek spekulálni. Többen úgy gondolták, hogy csak egy vicc az egész, míg mások egy férfikezet véltek felfedezni.

Azt továbbra sem lehet tudni, hogy kihez tartozik a végtag, Király Viktor azonban bevallotta, hogy kialakulóban van valami, amit így próbált a világ tudtára adni.

Valóban kialakulóban van egy kapcsolat. Ha sejtelmesen is, de jelezni akartam a világ felé, hogy ez nem csak kaland, annál komolyabb. Kedves, szimpatikus, nagyon szép lány, ennyit mondhatok. Próbáltam ezt úgy nyilvánosságra hozni, hogy azért ne legyen túl nyálas. Ennél többet nem akarok mondani, mert szeretném, hogy most még csak rólunk szóljon. Ezzel a képpel egymás felé is jelezzük, hogy ez már egy komolyabb kapcsolat. Azt mondják, ha nem látod az Instagramon, akkor meg sem történt. Ilyen a social media! De ez megtörtént, ezért feltettem