Sztárban sztár: félelmetes csaj volt Király Viktor

Vasárnap este a Sztárban sztár hatodik élő show-ja ment le a TV2-n, amelyben nyolc énekes mutatta meg, hogyan tud átváltozni egy másik sztárrá.

Egy kissé erőltetett Ninja Warrior promó után Oláh Gergő nyitotta az estét. Teljes ellentétét, a lázadó rockert, Billy Idolt alakította. A produkció alatt nem spóroltak a pirotechnikával és a kiabálással sem, a rebellis produkciót 38 pontra értékelte a zsűri.

Utána Janicsák Veca következett, aki Galambos Erzsivé alakult át, és a Pá, kis aranyom című slágert adta elő. Az operett műfajától alapvetően távol eső Janicsák a zsűri szerint pont úgy nézett ki, mint Singh Viki, aki megette Ábrahám Editet.

Horváth Tamás olaszliszkai akcentussal énekelte az iráni-svéd énekes-rapper, Arash egyetlen slágerét. A Boro Boro egy idő után elfáradt, és nem is maradt kifejezetten emlékezetes. Berkes Olivér ezúttal példaképét, Molnár Ferenc Caramelt személyesítette meg a színpadon. A zsűri szerint úgy nézett ki, mint a túlszolizott George Michael, de ettől eltekintve imádták és felpontozták – igaz, a nézők szavazatai miatt az adás végén kieső helyre került, egy hajszálon múlt, hogy nem neki kellett távoznia.

Először volt nő a Sztárban sztár történelmében Király Viktor. A Cyndi Lauper bőrébe bújt énekes kinézete nem kicsit volt félelmetes, a zsűri hosszan elemezgette színes haját és extravagáns sminkjét. Az újságpapíros szoknyában éneklő Király hangilag sem volt az igazi, így egy kicsit megtört a sikerszériája.

Kollányi Zsuzsi is nemet váltott, ő ezúttal fiút játszott, Sub Bass Monsterként rappelt. Rengeteg szöveget kellett megtanulnia, amibe egy kicsit bele is bakizott, ráadásul egysíkú is volt az előadása, amiért nem dicsérték meg. Stohl András szerint Kollányi egyenesen “szemét feladatot” kapott, kiszúrtak vele. Ezúttal Pápai Joci sem nyűgözte le a zsűrit Szikora Róbertként. Parodisztikusnak ítélték a Ballag a katona előadását, még az sem hatotta meg őket, hogy Szikora eredeti dzsekije is megjelent a színpadon.

Utolsóként Ekanem Bálint Emota énekelt, ő Elton Johnt alakította egy majdnem tökéletes maszkkal, még a fülét is kilyukasztatta az adás kedvéért. Ekanem hangilag is nagyot alkotott, övé volt a hatodik adás legerősebb produkciója, amit maximális pontszámmal is jutalmaztak a megmondók.

A zsűri és a nézők összesített szavazatai alapján az adás végén Kollányi Zsuzsinak kellett búcsúznia.

Jövő héten már csak hét énekes mérettetheti meg magát.