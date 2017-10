X-Faktor: ezt üzente kiesése után Hegedűs Péter

Az X-Faktor szombati első élő show-jából máris két versenyző távozott. A Radio Mobster zenekarnak és Hegedűs Péternek ért véget először a verseny.

Utóbbiról, a főállásban napközis tanárként dolgozó hobbirapperről nem sokan gondolták, hogy idáig is eljut, hiszen már az előválogatókon vegyes értékeléseket kapott hamis hangja, furcsa stílusa és hiányos angol kiejtése miatt. Sokan gúnyolódtak rajta és kinevették. Még mentora, Puskás Peti is beismerte, hogy minden idők “legszínesebb” mentorházas csapatát hozta össze vele. Hegedűs azonban nem törődik a kritikákkal.

Picit csalódott vagyok, mert harcba indultam, de alulmaradtam. Viszont már az is nagy szó, hogy nyolcezer embert magam mögé utasítva eljutottam idáig. A kiesésből úgy látszik, itt kell az ének is. A rap nem olyan dolog, ami fekszik a közönségnek.Mivel a verseny mellett dolgoztam is, hallottam a véleményeket. De én csak a pozitív erő irányába megyek tovább