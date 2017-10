Gyönyörű nőket lehet erőszakolni, poénkodott a Trónok harca színésze, és az internet nem túl boldog

A Trónok harca egyébként is az erkölcs- és jogvédők kereszttüzében áll annak erőszakos-szoftpornós jellege miatt, most a Harvey Weinstein elleni szexuális zaklatási vádak fényében pedig különösen kínos helyzetbe került a sorozat, minthogy egy sokéves videó kezdett újra pörögni a neten, amelyben a Khal Drogót alakító Jason Momoa egy kevésbé ízléses poénnal gondolta feldobni a 2011-es Comic Con közönségét.

tw: rape

a horrific clip of jason momoa saying he loved working on #gameofthrones bc he "got to rape beautiful women." men are trash. pic.twitter.com/K2RBmsWEt6

