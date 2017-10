Jennifer Aniston hatalmas összeget adományozott a rászorulóknak

Mint ahogy mi is beszámoltunk róla többször, a Karibi-térséget szeptember közepén több nagy erejű hurrikán is letarolta. A Maria, a Harvey és az Irma hurrikán rengeteg halálos áldozatot és még több sebesültet követelt, rengeteg ember háza lett lakhatatlan. Ezeken az embereken szeretne most segíteni Jennifer Aniston.

A színésznő összesen 1 millió dollárt azaz több, mint 260 millió forintnyi összeget adományozott a rászorulóknak. Az összeget két részletben, két különböző alapítvány között osztotta szét. Az egymillió dollár egyik fele az Amerikai Vöröskereszté lett, a másik felét pedig a Ricky Martin által létrehozott alapítványnak adományozta.

Ricky Martin Twitteren köszönte meg a hatalmas összeget Anistonnak.

Jennifer Aniston U R amazing Thanx 4 donating $500k for our #PuertoRico relief fund

We will never forget. U R saving lives Jenn #Allin4PR — Ricky Martin (@ricky_martin) October 12, 2017

Jennifer Aniston fantasztikus vagy. Köszönjük, hogy ötszázezer dollárt adományoztál a Puerto Rico-i alapítványunknak. Sosem felejtjük ezt el. Életeket mentesz meg Jenn

– írta a bejegyzésben Martin.

Nem Aniston az egyetlen híresség aki segített Martin alapítványán. Nagy összeggel támogatta a Puerto Rico-i közösséget többek között Ellen DeGenres, Alec Baldwin és Leonardo DiCaprio is.

