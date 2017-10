Aradszky özvegye teljesen összetört: Elviselhetetlen a fájdalom

Mindenkit váratlanul ért a 82 éves Aradszky László halála. Az énekes október 8-án, vasárnap délután, saját otthonában aludt el örökre. Élettelen testére felesége, Éva talált rá, aki azóta sem tudta feldolgozni mindezt és aludni is képtelen.

Az özvegy teljesen összetört, a temetés megszervezésében sem vesz részt és azt mondogatja, nem tud elbúcsúzni párjától.

Ha nem lenne Zsolt fiunk és az unokák, nem is tudom, mi lenne velem. A temetést is ő szervezi, én nem tudok ezzel foglalkozni, nem is akarok, utálom az egészet! Nem akarok elbúcsúzni örökre! A fiam azt mond­ja, hogy próbáljak meg az unokákra gondolni, nekik szükségük van rám, és én ezt ésszel persze fel tudom fogni, és néha sikerül is összeszednem magamat, aztán megint nem…mert elviselhetetlen a fájdalom a szívemben