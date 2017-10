Megszólalt a fekete modell a Dove-reklámból

Mint megírtuk, a Dove bocsánatot kért, miután egy új facebookos reklámja azt ábrázolta, ahogy egy fekete nő leveszi a barna pólóját, s így egy fehér nővé változik.

A cég azóta eltávolította a zavarbaejtően rasszista hirdetést, de az internet nem felejt. Itt találja a lényegét:

Dove apologised for ‘racist’ Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ

— Habeeb Akande (@Habeeb_Akande) 2017. október 8.