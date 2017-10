Így búcsúztatják barátai az elhunyt Aradszky Lászlót

Mint megírtuk, vasárnap este meghalt Aradszky László. A 82 éves művész otthonában, minden komolyabb előjel nélkül távozott az élők közül.

A legendás énekes halálhíre mindenkit megrendített, számos barátja és pályatársa is az interneten üzent neki.

Lacikám, ez egy nagyon kemény gyomros nekünk! Ez nem volt benne pakliban! Neked még megsaccolni sem lehetett soha a korodat, mert pont azzal a vitalitással, energiával, lendülettel léteztél a színpadon manapság is mint az 1967-es fesztivál döntőjében. Egy igazi, édes srác voltál, akinek mindig volt egy jó szava, vicces beszólása mindenkinek, és akit a tenyerén hordott a publikum, mert érezte, a lelkedet adod nekik. Na és persze gigaslágereidet, amik örökre összefortak a neveddel. Köszönöm, hogy ismerhettelek és tisztelhettelek! Isten Véled, édes Lacikám!

– posztolta Csonka András a Facebookon egy Aradszkyval közös fotó mellé.



Koós János az MTI-nek nyilatkozott Aradszky Lászlóról.

A hatvanas évek elején, több mint ötven évvel ezelőtt ismerkedtünk meg. Mindketten indultunk az első Táncdalfesztiválon 1966-ban, aztán a következő ötön is, egészen 1972-ig. Nyugodtan mondhatom, hogy az énekesek közül ő volt a legjobb barátom. Néha csipkelődtünk, cukkoltuk egymást, de ez inkább a külvilágnak szólt, mert nagyon szerettük egymást. Hasonló stílust képviseltünk, a közönség nagyon szerette Lacit. Aranyos ember volt, mindig jókedvű, mosolygós, és dalai sem voltak szomorúak. Nem véletlen, hogy több mint ötven éven át nagyon sikeres tudott lenni ebben a szakmában. Biztos vagyok abban, hogy Magyarországon évtizedek múlva is mindenki tudni fogja az Isten véled, édes Piroskám!-at.

Drága Laci! Te az az énekes voltál akit mindenki, sőt minden kollégád szeretet és tisztelt úgy a színpadi munkádért, mint a magán életedért.Te is az a típus vagy akiről nem feltételeztük volna,hogy meg tud halni.Biztos lehetsz benne,hogy nem is fogsz, a szívünkbe örökké ott leszel.Köszönöm a jó Istennek,hogy a barátaim voltatok Évivel együtt egy hosszú életen át.

– írta Zalatnay Sarolta a Facebook-oldalán.

Hajdú Péter is az interneten üzent Aradszky Lászlónak:

Az énekes egyik utolsó fotóját osztotta meg Facebook-oldalán Vujity Vrtko, aki így búcsúztatta barátját:

Az egyik utolsó fénykép Aradszky Lászlóról. Szombaton készült egy kicsi faluban, Örménykúton. Az egyik legtöbbet koncertező énekes volt, naptárára jellemző, hogy abban már 2019 októberi dátum is szerepelt. Az “Isten véled, édes Piroskámat” vagy a “Nem csak a húszéveseké a világot” azok is énekelték, dúdolták, akik jóval a dalok születése után jöttek a világra. Aradszky László tüneményes, és a magánéletében is egy rendkívül szórakoztató ember volt. Hiányozni fog. Isten nyugosztalja!