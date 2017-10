Két éve nem áll szóba egymással az Omega két tagja

Két év háborúskodás után Kóbor János kész arra, hogy kibéküljön az Omega egykori tagjával, Mihály Tamással, aki 1966-tól volt része az együttesnek.

Nagyon nagy szükség lenne „Misire” az Omegában, ezért is rossz érzés, hogy mindenhol olvassuk elfogult véleményét az együttesről. De nincs ezzel semmi baj, én tiszteletben tartom, hogy az elmúlt évizedeket ő máshogy értékeli. Noha rosszulesik a csapat tagjainak, hogy könyvének két évvel ezelőtti megjelenése óta nem tudtuk tisztázni pontosan, hogyan lehetne ezen az áldatlan állapoton változtatni, számomra ő mindig is Omega-tagja lesz.

– mondta a Blikknek Kóbor János.

Mihály Tamás, az Omega gitárosa először két éve bírálta zenésztársait, amikor az Omega a felcsúti Pancho Arénában lépett fel a Beat Misével. Ezután egy MTI-nek adott Kóbor János-interjú miatt dühödött be, amelyben az énekes azt állí­totta, hogy az Omega 1995-ös lemeze, a Trans and Dance hozott döntő változást a zenekar felállásában, hiszen egyre fontosabb szerepet kapott Szekeres Tamás gitáros és Gömöry Zsolt billentyűs, viszont Molnár György gitáros, Mihály Tamás basszusgitáros és Benkő László billentyűs nem. Mihály Tamás hazugsággal vádolta zenésztársát, és pert is kilátásba helyezett. Azóta a két zenész gyakorlatilag nem beszél egymással.

Kóbor a lapon keresztül üzent Mihálynak:

Ha bármikor felhív, teljesen nyitott vagyok, hogy kibeszéljük, kinek mi fáj. Egy kérésem van, ne legyenek előfeltételek!

(Kiemelt kép: RTL Klub)