Csősz Boglárka bemutatta luxuskivitelű villáját – videó

A VIASAT3 legújabb műsora, a Feleségek luxuskivitelben egyik szereplője, Csősz Boglárka színésznő 9 éve milliárdos feleségeként él Törökországban.

Csősz a többi luxusfeleséget is meghívta magához Isztambulba, 1300 négyzetméteres luxusvillájába. Még többi szereplőnek is leesett az álla, amikor meglátták a palotát, amelynek 300 fája, medencéje és saját kiszolgálószemélyzete is van.

Ilyen a török vendéglátás luxusfeleség-módra:

Csősz Boglárka azonban már nem sokáig élvezi a hatalmas luxuskivitelű villát, ugyanis nemrég bejelentette, hogy hazaköltözik Magyarországra.

