Bréking: VV Vivi visszavonul

Szomorú nap a mai: VV Vivi bejelentette a Facebookon, hogy visszavonul. A ValóVilág powered by Big Brother szőkesége azt írta, hogy a műsor után negatív irányba változott meg az élete, és mivel már az RTL is levette róla a kezét, nem kér a celebségből.

Gondolom, már sokatoknak feltűnt, hogy nagyon ritkán jelentkezem és ha posztolok is, az sem valami sokatmondó… Mióta véget ért a ValóVilág, az életem megváltozott, DE nem jó irányba! Mindig is kaptam bántást azért, mert “fura” vagyok és soha nem találtam a helyemet sehol. Nagyon vágytam rá, hogy a műsor általi ismertség majd segít magabiztosabbnak lenni és megtalálni a helyem a világban. Sajnos nem így lett! A 2017-es évem 95%-ban boldogtalansággal telt és amiről azt hittem, hogy az év legjobb dolga lesz, most már az is fájdalom. Szóval nem szeretnék magamnak többet hazudni és úgy tenni nektek mintha valaha is lehetne belőlem celeb, mert sajnos az RTL teljesen levette rólam a kezét. Minden maradék apró lelkesedésemmel azon leszek, hogy megtaláljam azt az elfoglaltságot, ami boldoggá tesz és már ne fájjon annyira az a dolog, hogy nekem ez nem jött össze!