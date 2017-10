Tücsit jól kifárasztotta a lapvibrátor – videó!

A műsorvezető egy hónapja jelentette be, hogy jégkorongozó párja, Sofron István megkérte a kezét. Ez azonban nem az egyetlen nagy dolog, amibe belevágták a fejszéjüket/ásójukat. Aryee Claudia ugyanis megmutatta, hogyan füvesítették be a kertjüket.

A Sláger Tv és a Sláger FM műsorvezetője az Instagram-oldalán jelentette be, hogy igent mondott a jégkorongozó Sofron Istvánnak.

Többek között a csatornát azért is hoztam létre, hogy megmutathassam azt az oldalamat is, amit eddig csak a barátaim ismertek. Hogy hiába járok tűsarkakon, valójában nem riadok meg semmitől. Most éppen kapát és lapvibrátort ragadtam a füvesítés érdekében