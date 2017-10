Szívrohamot kapott Tom Petty

Cikkünket frissítjük.

Eszméletlenül találtak rá hétfőn este Tom Petty amerikai rockzenészre, miután feltételezhetően szívrohamot kapott, írja a TMZ.

A TMZ információi szerint a mentők a kiérkezést és stabilizálást követően azonnal a ULCA Santa Monica kórházba szállították ahol lélegeztetőgépre rakták a 66 éves zenészt aki jelenleg kritikus állapotban van.

Tom Petty a nevével fémjelzett Tom Petty And The Heartbreakers nevű zenekarral lett ismert az Egyesült Államokban, de szólóénekesként is több lemezt kiadott. Olyan dalok fűződnek nevéhez, mint például az 1978-as Breakdown, amellyel megalapozta együttese sikerét.

A zenész előző hét hétfőn fejezett be egy hosszú turnésorozatot. Utolsó állomásuk Los Angelesben volt.

Fotó: Europress/AFP/Robyn Beck