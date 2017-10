Hajdú Péter szóvivője: Ha svindli lett volna az adásvétel körül, a NAV már tudna róla

Hétfő kora délután reagált a Bors reggeli cikkére Hajdú Péter, aki azt írta, szerinte le akarják járatni. Később elértük a tévés képviselőjét, aki elmondta: több dolog miatt sem lehetne elvileg probléma az adásvétellel.

Új tulajdonos jelent meg Hajdú Péter jól menő médiabirodalmában Egy idén júniusban az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalkozás szállt be nemrégiben Hajdú Péterhez. A szálak egyébként az ukrajnai Bégány településre, egy magyar édesanyával rendelkező ukrán nőhöz vezetnek.

Az nem újdonság, sőt, több mint egyéves történet, hogy Hajdú eladta tulajdonrészének egy szeletét annak a GB-UA Entertainment Ltd.-nek, amelyet az ukrán Leinart Valentyna képviselt. A Bors viszont most azt állítja, a nő nem is ismeri Hajdút, semmilyen cége nincs, idénymunkából tartja fent magát. Hajdú most dr. Berényi Andrást bízta meg azzal, hogy a sajtóban nyilatkozzon. Berényi ezt azért teheti meg, mert nem ő képviselte a tévést az adásvétel során, így nem köti az ügyvédi titoktartás.

Szerinte a napilap által leírtak azért sem állnak meg, mert bár egy tulajdonrészi adásvételhez nem kell ügyvédi előjegyzés, bejegyezni azt csak egy ügyvéd tudja, így biztos, hogy most is jelen volt egy. Márpedig ha igen, akkor a magyar ügyvédnek kötelessége meggyőződnie nemcsak arról, hogy a jelenlévő személy az adott cég képviseletére jogosult-e, de a képviselő személyi adatainak hitelességéről is – ezeket pedig jelezni kell a cégbíróság felé is. Ha a kettő közül valamelyik nem stimmel, akkor az illető nem is járhat el.

A bejegyzéshez ráadásul ezenkívül még szükséges a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzése is, ők pedig bő egy év alatt nem jeleztek hibát – ráadásul úgy, hogy több száz millió forintról ír az újság. Nem én képviselem Hajdú Pétert, de a korábbi, hasonló esetekből kiindulva úgy gondolom, megteszi a jogi lépéseket.

– mondta a 24.hu-nak dr. Berényi András.

