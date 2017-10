Az Alkonyat Bellája lesz Charlie egyik új angyala

Kristen Stewart nevéről mindenkinek az Alkonyat ugrik be, ahol Bella szerepét formálta meg négy filmen keresztül. Az Stephenie Meyer könyve alapján készült Alkonyat filmek sokakban vegyes érzelmeket váltottak ki, egy azonban biztos: Stewart ezeknek a filmeknek köszönheti hírnevét. Most úgy tűnik egy másik kultikus filmhez is nevét adta.

Kristen Stewart lesz a három közül az egyik új női privát detektív Charlie angyalai között. A filmet a Sony fogja forgalmazni, rendezője pedig a Elizabeth Banks lesz. Bár forgatókönyv még nem készült a filmhez, a premier dátumáról már kaptunk információt: Charlie angyalainak legújabb része 2019 nyarán lesz látható a mozikban.

Mellesleg nem Stewart az egyetlen akinek a nevét emlegetik a filmmel kapcsolatban.

Az Oscar-díjas Lupita Nyong’o szintén szerepelni fog a filmben.

Az eredeti angyalok közt volt a legendás Farrah Fawcett, de a újabb generációk már Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu szereplésével láthatták a filmet.

(Kiemelt kép: Anthony Harvey/FilmMagic/Getty Images)