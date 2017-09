Fábry Sándor nem hajlandó politika miatt barátságokat felrúgni

Két év után most először adott interjút Fábry Sándor.

Fábry Sándor műsoraiban rendszeresen osztotta meg gondolait politikai kérdésekben, az elmúlt két évben azonban nem nyilatkozott közéleti témákban, aminek az az oka, hogy két évvel ezelőtt mindent elmondott, amit el szeretett volna mondani.

Nézze, barátságok, emberi kapcsolatok sínylik meg, hogy megmerevedtek a politikai frontvonalak. Ennek első számú vesztese a kulturális élet. Én ezt a helyzetet nem szeretném tovább amortizálni.

– nyilatkozta a Blikk interjújában Fábry.

Jelenleg a Rádiókabarét csinálja, ahol úgy érzi végre nincs cenzúra. Az egyetlen dolog, ami számít az nem más, mint a tehetség. A műsor készítése alatt több barátjával is sikerült együtt dolgoznia, viszont vannak olyan barátságok is az életében, amik egy ideje megszakadtak. Politikai okok miatt azonban nem hajlandó barátoktól megválni, még akkor sem, ha a másik fél nem azzal az oldallal szimpatizál amelyikkel ő teszi.

Politika miatt nem rúgok fel barátságot. Itt van például Wahorn András. Ő mostanság vehemensen üti-vágja a televízióban azt a politikai oldalt, amellyel én köztudomásúan szimpatizálok. Ettől még jóban vagyunk, együtt járunk vízitúrázni is.

– mesélte Fábry, aki azt is hozzátette, hogy ezeken a túrákon politika helyett inkább nőkről, az A. E. Bizottság együttesről meg Wahorn képeiről beszélgetnek.

Fábry évekkel ezelőtt egy bormámoros estén szóban inzultálta Orbán Viktort, amiről a műsorvezető állítja, hogy csak egy kiszínezett sztori:

Beborozva frocliztam Orbánt, mindenki röhögött, még a későbbi miniszterelnök is. Ez még az az időszak a rendszerváltás környékén, amikor teljes volt az összhang, hogy ami eddig ment itt, az tűnjön el, és mindannyian egy jobb országot akartunk.

– mesélte az esettel kapcsolatban, majd hozzátette, hogy azóta viszont változott a véleménye:

Aztán ahogy teltek az évek és a hevület leülepedett, rájöttem, hogy „Anyám, én nem biztos, hogy ilyen lovat akartam.”

Úgy érzi, hogy Magyarországon a politikacsinálás mára nem értelmiségi feladat és nem tud azonosulni a jelenlegi kormány működésével. Azt gondolja, hogy a Fidesz rengeteg szavazatot veszített az értelmiségi körökből, viszont az egyszerű üzenetek, mint például a migránsozás, vagy a sorosozás egy teljesen másik réteget szólít meg, ami Orbán Viktornak jó, hiszen politikai hasznot tud belőle húzni.

Finoman szólva is ízlésem ellen való a jelenlegi rezsim káderpolitikája, úrhatnámsága, rongyrázása vagy az elszámoltatások elmaradása.

Bár minden rossz ellenére úgy érzi, hogy találkozhatunk olyan intézkedésekkel is a kormány részéről, amelyek pozitív hatással voltak az országra. Örül a Seuso-kincsek hazahozatalának, a gyönyörű Várkert Bazárnak annak, hogy nem bontották le a kitűnő akusztikájú Erkel Színházat, és úgy gondolja, hogy a vizes vébé is szuperül sikerült, még akkor is, ha nagyon költséges volt.

Az interjú legvégén még szóba került családja is, aminek tagjait nem szeretne a nyilvánosságnak kitenni. Szeptember elején derült ki, hogy 2011-ben született kislánya mellett a műsorvezetőnek van egy 8 éves kisfia is, akit évekig titkolt a nyilvánosság előtt.

Fábry Fábry Sándor 1998-tól vezette önálló műsorát, amely az Esti Showder Fábry Sándorral címet viselte. A show egészen 2011-ig kéthetente csütörtökönként volt látható az RTL Klubon. 2012-ben tért vissza a közmédia képernyőjére, ahol Fábry címmel indított műsort.

