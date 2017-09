Kasza Tibi menyasszonya még mindig őrült jól néz ki bikiniben

A zenész-műsorvezető és menyasszonya, Darai Andrea vagy ahogyan mindenki ismeri, Manker épp Amerikai nyaralásuk utolsó napjait élvezik ki. A pár New Yorkban kezdett, de a célállomás Las Vegas volt, ahol jelenleg is süttetik magukat.

A kikapcsolódás során Celine Dion és Jennifer Lopez koncerten is jártak, de több előadást is megnéztek, na meg persze a medence partján való barnulásról sem feledkeztek meg. Kasza Tibor aktuális bőrszínük bizonyítékaként egy bikinis fotót is megosztott párjáról, amire joggal lehet büszke.

Jennifer Lopez ❤️❤️🙈🙈 Imádom!!!🙈🙈 #AllIHave #JLoVegas Andrea Darai (@darai_andrea) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 23., 01:26 PDT

A fiatal lány ugyanis még mindig elég jól néz ki fürdőruhában és most kivételesen vékony testalkata miatt sem támadták be a kommentelők.

Csini Manó ❤️❤️❤️ Kasza Tibor (@kaszatibiofficial) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 22., 13:20 PDT



Nyitókép: Instagram