Az ATV milliókra is perelhetné Demcsák Zsuzsát

A minap hivatalossá vált, hogy megszűnik Demcsák Zsuzsa ATV-vel kötött szerződése. A műsorvezetőt azután vették le a képernyőről és vizsgálták ki a viselkedését, miután a Szanyi Tiborral készült interjúja során zavarosan viselkedett.

A tévés tagadta, hogy alkohol vagy gyógyszerek befolyása alatt állt volna, szürreális viselkedését a kimerültségre és magánéleti gondjaira fogta. Demcsák szerdán beszélt a csatorna vezérigazgatójával, Németh Szilárddal, majd a közösségi oldalán bejelentette, hogy felmondott.

Az ATV közleményében már az állt, hogy közös megegyezéssel bontották fel az alig néhány hónapja aláírt szerződést, az viszont biztos, hogy a csatorna sokat bukhatott Demcsák Zsuzsa rövid vendégszereplésével, még ha csak a reklámköltségeket is nézzük. Egy a Borsnak nyilatkozó tévés jogász szerint, a műsorvezetőt akár milliókra is perelhetné a csatorna.

Ha Zsuzsa nem ivott, nem gyógyszerezett, csak fáradt volt, akkor is azt tudom mondani jogászként, hogy az lett volna a felelősségteljes döntés, ha nem ül be a stúdióba. Ugyanis ha nagyon szigorúan vizsgáljuk az esetet, a kereskedelmi csatornának komoly presztízsveszteséget és/vagy anyagi kárt okozhatott az elmúlt pár nap. A jövőbeli riportalanyok gondolhatják úgy, hogy nem mennek be interjúra, hiszen ebben a tévében dekoncentrált műsorvezetők vannak, akikkel beszélgetve elvész a lényeg a mondandójukból. Vagy a Demcsákot helyettesítő műsorvezetőknek több fizetést kell adni a pluszmunkáért. Ha akarta volna a televízió jogi osztálya, simán indíthatott volna egy kártérítési pert a műsorvezető ellen szándékos károkozásért, ami milliókba került volna Zsuzsának. Nagylelkűek voltak vele.