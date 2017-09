Radics Gigi elvesztette egy szerettét

Nem hiszem el,hogy ez megtörtént….. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Számomra a világ legjobb embere voltál!!!!! Ha te nem lettél volna nem tartanék itt…. Nem tudom elhinni,hogy már nem ölelhetlek meg!!!! 😭 Drága Keresztapám! Nagyon szeretlek,sohasem felejtünk el!!!!! Isten nyugosztaljon. 😢😢😢 #R.I.P #mygodfather 💔💔💔

A post shared by Gigi Radics (@gigiradics) on Sep 21, 2017 at 1:41am PDT