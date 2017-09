Vége a napnak…🌜✨Jó pihenést mindenkinek! (Mindig azt kérdezitek, milyen ruha van rajtam. Hát, most kivételesen azt is elárulom, mi van alatta🙃) @triumphlingerie #TriumphLingerie #FindTheOne #ad #otthonvagyok #nyugodtvagyok #nórivagyok

A post shared by Ördög Nóra (@ordognora) on Sep 20, 2017 at 12:34pm PDT