Sarka Kata mellkidobós edzőruhája teljesen kiakasztotta a kommentelőket

A celeb szeptember 20-án úgy döntött, hogy újra belevág az edzésbe és a diétázásba. El is látogatott egy konditerembe, az egyik gyakorlatot pedig videón is megörökítették, amit aztán Sarka Kata a közösségi oldalán is megosztott.

Amellett, hogy néhányan már a gyakorlat kivitelezésére is megjegyzést tettek – például, hogy pucsítani nem a gép előtt kell, de legalább súlyt rakhatott volna rá – a pálmát egyértelműen a celeb edzőoverálja vitte el. Az elöl-hátul elég merészen kivágott, királykék dresszen azóta is kattog az internet népe.

Ilyen hozzászólásokból szemezgethetünk:

Miért nem estelyiben gyúrsz? Meg egy magassarkúban

Közönséges. Pont.

Ez nekem kellemetlen…

Ezt kár volt felrakni! Miért csinálsz magadból bohócot!?

#start #today #ondiet Kata Sarka (@katasarka) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 20., 04:03 PDT

Nyitókép: Fem3