Megszületett Szinetár Dóra kisfia

A 40 éves színésznő életet adott harmadik gyermekének – értesült a Blikk. Szinetár Dóra egyelőre nem posztolt a kicsiről és nem is nyilatkozott a lapnak, ám sajtósa, Győrfi-Forgács Beáta megerősítette a gólyahírt.

Mind a ketten jól vannak, csodás és egészséges a kis Beni. Pár nappal a kiírt időpont előtt érkezett, de minden a lehető legnagyobb rendben van velük

– nyilatkozta már egy ismerős.

Szinetár Dóra elárulta születendő babája nevét A színésznő hosszasan keregélte férjével a tökéletes nevet.

Szinetár és harmadik férje, Makranczi Zalán márciusban jelentették be, hogy szülői örömök elé néznek, nyár közepén pedig az is kiderül, hogy kisfiuk fog születni. A színésznő nemrég a pici nevét is elárulta és azt sem tagadta, hogy párjával sokat gondolkodtak rajta, míg közös nevezőre jutottak.

Nyitókép: Facebook