“Ez az egész nagyon fáj” – elbúcsúztatták Lorán Lenkét

A 90 éves korában elhunyt Jászai Mari-díjas színésznőt, Lorán Lenkét szeptember 20-án a Szent István Bazilikában búcsúztatták el. A rajongók, családtagok és kollégák egyaránt leróhatták a tiszeletüket, a temetésre későbbb kerül sor, szűk családi körben.

Csonka András beszédet is mondott a szerda délutáni megemlékezésen, hosszú gyászbeszédét pedig közösségi oldalán is megosztotta. A sok közös pillanatot felidézve búcsúzott barátjától, pót nagymamájától és ahogyan egymást hívták “Szerelmétől”.

A kettőnk közös fotója, ahogy 20 éve mindig, ezentúl is ott lesz a noteszomban és minden nap mosolyogni fogok ha meglátlak rajta. Most is próbálok, hidd el, de a rohadt életbe, ez az egész nagyon fáj