Hallgass bele, tényleg innen lopta volna a slágerét Taylor Swift?

Taylor Swift egyik legismertebb száma a Shake It Off, mely a 2014-ben megjelent 1989 című albumon található. A számhoz forgatott videoklip már lassan 2,5 milliárdos megtekintésnél jár. Ez az a dal, aminek alapjainak elrablásával vádolják az amerikai énekesnőt.

Az elmúlt évek legviccesebb sztárbalhéi Emlékeztek még, amikor Mariah Carey nem ismert fel Jennifer Lopezt? Vagy min kapott össze Minaj és Cyrus? Mutatjuk.

Sean Hall és Nathan Butler azt állítják, hogy 16 évvel ezelőtt írták meg „Playas Gon’ Play” című számukat, ami nagyon erős hasonlóságot mutat Swift világslágerével. A szám 2001-ben egészen a 81. helyig menetelt a Billboard lista százas listáján a 3LW lánybanda nevével fémjelezve.

A “Playas, they gonna play and haters, they gonna hate”

kezdetű sor az, ami gyakorlatilag kisebb eltéréssel ugyan, de mindkét dalban elhangzik.

A két dalszerző amúgy olyanok zenészekkel dolgozott együtt, mint a Backstreet Boys, Christina Milian, Aaron Carter és Victoria Beckham. Hall ezen kívül dolgozott még együtt Justin Bieberrel, Lionel Richievel, Pinkkel és a Maroon 5 együttessel is.

Bíróságra benyújtott keresetükben kártérítési igényük hatalmas, ami Swift ügyvédje szerint nevetséges:

Ez egy nevetséges követelés, és nem szól másról, mint a pénzről. A törvény egyszerű és egyértelmű. Nincs megfelelő bizonyítékuk.

Címlapfotó: Gary Miller/FilmMagic