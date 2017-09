X-Faktor: Seprűvel zenélő műszempilla stylist vitte el a show-t

Késő ByeAlex helyett sértődött Gáspár Laci, a múlt héten hemzsegő, hisztiző elutasított versenyzők helyett pedig csodálkozó botfülűek jutottak az X-Faktor harmadik válogatójára. Nézzük, mi történt szombat este.

Az adás Rafael Zsolt pedagógiai munkatárssal kezdődött. Eleve gyanús volt, hogy egy ládán hanyatt fekve hangolódott skálázással és a szerkesztők szájdobot, halk zenét kavartak alá. A Maroon5 She will be loved című számát próbálta előadni, ha valaki lemaradt róla, leginkább úgy tudnám körülírni, hogy egyszer kíváncsiságból felvettem magam, miközben fülhallgatóval és zenével a fülemben énekeltem.

Na, az volt ilyen.

Gáspár Laci igennel szavazott rá, a többiek nemmel.

Kassai Krisztina fodrászatot üzemeltet Észak-Magyarországon, férjét DJ DEKA-nak hívják, és ő bátorította arra, hogy elinduljon, hátha ő lesz a következő felfedezettje. Hamar hazaküldték a mentorok. Gáspár Laci szemétnek nevezte Csáki Edina ismerőseit, amúgy a lány Beyoncé Halo című számával próbálkozott: az énekes szerint nem lett volna szabad, hogy elengedjék, ahogy Horváth Mónikát sem, aki Alice Cooper Poisonját adta elő. A produkcióról annyit, hogy a mindig tapintatos Kiss Ramóna most állást sem foglalt, csak a lány kísérőjét kérdezte:

Na, mit szólsz, milyen?

Hasonló sorsra jutott Szökőcs Dániel, aki a Chainsmokers Don’t let me downjának akusztikus verzióját választotta, és őszintén meglepődött azon, hogy nem találta őt jónak a zsűri.

Egészen eddig kellett várni, hogy egy ígéretes ember is feltűnjön az este folyamán: Pál-Balázs Karmen Lady Gaga Million reasons-jét hozta, valamint az egész családját, kivéve édesapját, aki külföldi munka miatt nem tudott vele lenni.

Sajnáltam volna, ha nekem ezt apaként ki kell hagynom

– mondta Gáspár Laci, a lány pedig négy igennel továbbjutott.

A következő produkció is négyigenes volt, bár itt nem volt annyira egyértelmű a döntés. Nagy Bettina és Kajli László elég esetlenek voltak, előbbi törölközővel fogta a mikrofont, nehogy kicsússzon a kezéből, annyira izzadt. A srác gitárral érkezett, és aki látott már válogatót, tudja, hogy az ilyen felállású duók 90 százaléka vagy gyenge, vagy extrém modoros, esetleg mindkettő – ez most szerencsére a tíz százalékba tartozott. Négy igent kaptak. A 17 éves Magosi Viktória Ariana Grande és Nicki Minaj egyik közös számával készült és bár Alex leintette őt éneklés közben, végül Puskás Petin kívül mindenki igent mondott rá.

Ezután következett egy kis közjáték, ByeAlex azt mondta Gáspár Lacira, hogy egész testében izzad, amin Gáspár megsértődött, és vigasztalhatatlan volt.

A 16 éves Lakatos Krisztián Caramel Szállok a dallal című számát adta elő, és szerintem annyira jó volt, hogy rendesen megijedtem, amikor Gáspár Laci leintette. Ő egyébként nemet mondott rá, mindenki más igen. Ezután következett a rappelni próbáló Kiss Dániel, majd Gáspár durcizásának véget vetett az, hogy Kiss Ramóna előadta Postássy Juli Puszi nyuszi című énekét csak neki.

A 21 éves Troll Zoltán Roland Avicii Waiting for love-ját mutatta be, Szabó Eszter pedig Jennifer Lopez Ain’t No Mamájával próbálkozott, jussuk négy nem lett.

Nemcsak rongylábad, de rongyhangod is van

– mondta Gáspár Laci Farkas Péter táncosnak, ezután pedig következett egy csokornyi ember, akinek a képzeletbeli önéletrajzában az énekesreferenciájuknál kizárólag falunapok szerepelnek – egyik sem jutott tovább.

Ezután jöttek a zenekarok, közülük kicsit több figyelmet kapott a Radio Mobster, aki saját számmal érkezett, és hát eléggé jól összerakták a számot a srácok. Hatalmas tapsot és négy igent kaptak.

Zanzásítva rövidebb képet kaptunk az altert játszó Chain Bridge Popról, a Kiss-re hajazó Peaks of Kings-ről, a beszédes nevű L.S.D.-ről, az Applebangerről, akinek az énekese valószínűleg előbb lesz rajongás tárgya, mint maga a zenekar, valamint a Dairy-ről. Mindegyikük továbbjutott, egész jó zenekar-felhozatal lesz idén.

A műsor tán legnagyobb meglepetését Nagy Krisztián hozta, aki az unásig játszott Belehalok című számot adta elő Nagy Richárd feldolgozásában, négy igennel ment tovább. A 17 éves Bereznay Dániel szerelmes dallal jött, tovább is jutott. A második meglepetést Berta Dániel műszempilla stylist hozta, aki egy seprűvel gitározta és énekelte el a Black Keys Lonely Boy című számát. Ő is igent kapott. Ahogy a tetovált, kettévágott nyelvű Erdős Viola is, akire

ByeAlex azt mondta, szívesen foglalkozna majd vele.

Az M&M két család testvéreiből, egymás unokatestvéreiből áll, a Lean Ont hozták el saját hangszereléssel és stílusban, tényleg jó volt, megérdemelték a négy igent. A legeslegjobbért megint sokáig fenn kellett maradni: a csehszlovák X-faktor miatt összeálló Ricco & Claudia úgy énekelte el Sam Smith Writings On The Wall-ját, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne legyenek ott a legutolsó adásban.