Az elmúlt évek legviccesebb sztárbalhéi

A celebek is emberek, ami azt jelenti, hogy néha kedvelik egymást, néha pedig kifejezetten rossz viszonyt ápolnak. Utóbbin pedig mi, akik ezeknek az ellentéteknek csak szemtanúi vagyunk, egész jókat tudunk szórakozni.

A Paris Hilton stylistjaként feltűnő, majd saját reality-jével ismertséget szerző Kim Kardashiannek ugyan nem ez volt az első, talán nem is az utolsó ellentéte egy másik celebbel, de minden bizonnyal ez az egyik legfrissebb. Az egész sztori 2016 márciusában kezdődött, amikor is az Elvált nők klubja sztárja, Bette Midler megkérte Kardashiant, hogy ne posztoljon meztelen képeket a közösségi médiában. A 20 éves Moretz Midler pártját fogva reagált erre a felhívásra Twitteren keresztül.

Ezt Kardashian sem hagyta szó nélkül, aki szintén egy Twitter-poszttal semmisítette meg a fiatal színésznőt.

És hogy miért pont a Nylon-magazint hozta fel Kardashian? Mert egy kis bőrkabáton kívül gyakorlatilag semmi nincs Moretzen.

A két celeb a 2015-ös MTV Video Music Awards kapcsán szólalkozott össze. Ez az év mindkét zenésznek elég sikeresnek tekinthető – olyannyira, hogy a country énekesként kezdett Swiftet és a rapper Minajt is több díjra jelölték. A különbség talán csak annyi, hogy még Swift Bad Blood című száma szerepelt az Év legjobb videóklipjei kategóriában, sőt meg is nyerte azt, addig Minaj egyik legnézettebb és legmegosztóbb videója az Anaconda a jelölésig sem jutott el. A jelöltek kihirdetését követően a rapper megosztott egy félmondatot Twitteren, amivel nyilván utalni szeretett volna valamire:

If your video celebrates women with very slim bodies, you will be nominated for vid of the year 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) July 21, 2015