Csobot Adél elárulta a lánykérés részleteit

Istenes Bence végre elszánta magát a nagy lépésre és megkérte kisfia édesanyjának a kezét. Kapcsolatuk újabb fordulópontjáról az Instagramon számoltak be, ahol azt is megígértek, hogy a közös németországi életüket bemutató vlogjuk legfrissebb epizódjában a lánykérés részleteiről is beszélnek.

Csobot Adél a tőle megszokott elánnal részletezte, hogy mennyire tökéletes volt számára a pillanat és minden úgy történt, ahogy elképzelte. Az is kiderült, hogy a romantikus lánykérést egyikük sem bírta könnyek nélkül.

Mindig is arra vágytam, hogy egy olyan pillanatban kérjék meg a kezem, amit egyszerűen tökéletesnek tartok. Nem akartam óriás felhajtást és nem akartam molinót a Szabadság hídra és nem akartam konfettit meg semmit. Csak egy olyan pillanatra vágytam, ami egyedi és amikor azt érzem, hogy ennek annyira ott van az ideje. És ez így történt meg. Bence is nagyon érezte, hogy mikor érzem ezt. Egyszercsak derült égből villámcsapásként megfogta a kezem és tudtam, hogy ez lesz az. Utána letérdelt, a szemembe nézett, mindkettőnknek potyogott a könnye. Összefoglalta az öt évünket, benne Natannal, az ő megszületésével és aztán feltette a kérdést, hogy leszek-e a felesége. Én természetesen egyáltalán nem hezitálva azt feleltem, hogy igen

– mesélte az énekesnő, aki a részletek, hogy párja hol és mikor tette fel a nagy kérdést, nem árulta el.

A többit nem mesélem el, mert az a mi titkunk marad, mert szeretném, ha csak mi tudnánk, hogy ott mi hangzott el és az összes apró részletet is. Nagyon boldog vagyok.

Nyitókép: YouTube