Bódi Sylvi elárulta, hogy mitől olyan szép

A modell közösségi oldalán köszönte meg, hogy folyamatosan kapja a bókokat a szépségére. Elárulta, hogy minek is köszönheti mindezt.

Fotót is feltöltött arról, hogy hogy néz ki egyik régi kedvencében.

Sokan írjátok, hogy milyen szép meg csinos vagyok. Azt is sorra kérdezitek, hogy mi a titok. Elmondom én most nektek. Persze, használok pár jó krémet, meg néha el-elmegyek különbözö kozmetikai kezelésekre, de ez önmagában édeskevés lenne. 20 éve vega vagyok. Nem eszem gyors éttermekben és kerülöm a feldolgozott élelmiszereket. Ellenben sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok. Több, mint 20 éve nem ittam colát és egyéb hasonló löttyöket. Vizet iszom, pont. Nem dohányzom, nem kávézom, nem iszom alkoholt és nem használok semmilyen drogot. Dióhéjban ennyi

– kezdte Bódi Sylvi, aki azt is hozzátette, hogy ez nem minden.

De a lényeg most jön: BOLDOG vagyok. Tele vagyok szeretettel, pozitív gondolatokkal. Merek álmodni és teszek ezek megvalósításáért. Nyitott vagyok az emberek felé, a szívemen keresztül nézem öket is és magát a világot is. Talán ez a kisugárzás az, amit azok látnak, akik szépnek tartanak. Az ember aurája, ha szépen ragyog, akkor túltesz minden fizikai paraméteren. A boldogság széppé tesz és fiatalon tart. Érdemes kipróbálni.