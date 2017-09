Lassan véget érhet Németh Kristóf és a Játékszín közötti feszültség

A színész-igazgató tavaly áprilisban jelentette be, hogy távozik a Játékszín éléről. Németh Kristóf még 2012-ben vette meg üzlettársaival a körúti színházat, ezt követően pedig Bank Tamás lett a kreatív igazgató, Németh pedig az ügyvezető igazgató. A Barátok Közt egykori sztárja három és fél után döntött a távozás mellett, a kialakult nézetkülönbségek miatt.

A Játékszín és Német Kristóf egyeztetése azóta is tart, de lassan pont kerülhet a viharos kapcsolat végére.

Ma folytattuk a tárgyalásainkat az üzlettársakkal, és őszintén remélem, hogy több meglepetés már nem fog érni ebben az ügyben. Tartom magam ahhoz, hogy bár úriemberek között működik a szóbeli megállapodás, azért a szó elszállhat, az írás viszont megmarad. Ha minden papírra kerül, és azt alá is írtuk, utána illendő a részleteket nyilvánosságra hozni. Szó van arról is, hogy több előadást magammal viszek, de erről is csak akkor nyilatkoznék bővebben, ha aláírt szerződés van a felek között