L.L. Juniort vérig sértette Janicsák Veca produkciója

Már minden Sztárban sztár versenyző túl van az első átalakulásán, ráadásul mindneki megúszta kiesés nélkül. Janicsák Veca az első adásban L.L. Juniorként állt színpadra és habár a zsűritagokat meggyőzte a produkciója, az eredeti előadó kicsit sem boldog a látottaktól.

Felkért a TV2, hogy segítsek Janicsák Vecának, bementem a próbára, megmutattam a tánclépéseket és még pár dolgot. Azt is kértem, hogy ne legyen orrfelhúzós paródia a dologból, mégis az lett. Sajnálom, hogy ez az egész ebbe az idejétmúlt paródiába ment át. Az akcentusa borzalmas volt, néha úgy hangzott mintha egy palóc bácsit, szabolcsi gazdát játszott volna. Nem értem, mivel nálam pestibb zenész nincs is. A fővárosban szocializálódtam, itt élek, ide járnak a gyerekeim iskolába

– kezdte a Blikknek L.L. Junior, aki sértőnek találja a feldolgozást.

Vérig sértett ez az egész. Kellemetlen volt nézni. Úgy érzem meg lettem szégyenítve én is és a romák is, szeretném, ha nem erősítenék az ilyen jellegű műsorokban a rossz beidegződéseket. Annak is örülnék, ha végre nem arról szólna egy cigány témájú szám feldolgozása, hogy felhúzzák az orrukat és furán hadoválnak.